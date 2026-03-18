◇第6回WBC決勝米国─ベネズエラ（2026年3月17日米フロリダ州マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝は17日、米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで1次リーグB組2位の米国と同D組2位のベネズエラが対戦する。試合前には両軍主将が暗転した球場に国旗を掲げ入場。スター選手がズラリと並び国歌が流れると、早くも球場内のボルテージは最高潮に達した。2位同士の対決とは思えない豪華メン