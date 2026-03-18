ブレインズテクノロジーがカイ気配で始まり続急騰。前日は一時ストップ高に買われる人気となったが、張り付かずに終盤は伸び悩んだ。しかしきょうは改めて大口の資金が流入し、約４年２カ月ぶりとなる２０００円大台乗せが濃厚視される。 人工知能（ＡＩ）を実装するソフトウェア事業を主力とするが、異常検知システムなどの需要開拓が進んでおり、業績は成長路線をまい進している。そうしたなか、１７日取引終了後、