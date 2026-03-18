アドバンテストがカイ気配スタートで切り返し急、東京エレクトロン、ディスコなども反発した。前日の米国株市場ではエヌビディア＜NVDA＞のジェンスン・ファンＣＥＯが開催中の「開発者会議（ＧＴＣ）」で、中国向けＡＩ半導体「Ｈ２００」に関して多くの顧客に向けた販売許可を取得し製造を開始していることに言及、これを受けて同社株は強含みで推移する場面があった。大引けは軟化したものの、マイクロン・テクノロジ&#