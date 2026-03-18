アスタリスクがカイ気配を切り上げている。同社は１７日の取引終了後、コーユーレンティアの子会社であるコーユーイノテックスと、顔認証による入退室及び勤怠管理システムなどの導入に関する包括的な業務提携を開始したと発表した。アスタリスクは１６日に、ＲＦＩＤセルフレジ関連特許の譲受と「グローバル標準レジ」戦略の本格始動に関する発表を行い、同社株は１７日にストップ高に買われてい