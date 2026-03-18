ｔｒｉｐｌａが大幅高で４連騰。同社は１７日の取引終了後、２６年１０月期第１四半期（２５年１１月～２６年１月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比２６．６％増の８億１３００万円、経常利益は同５８．６％増の２億３８００万円となった。堅調な業況を評価した買いが集まったようだ。主要サービスの「ｔｒｉｐｌａＢｏｏｋ」や「ｔｒｉｐｌａＢｏｔ」などで施設数が増加。同社グループが提供するサ