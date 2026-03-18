ＡＣＣＥＳＳに物色人気集中。朝方は気配値のまま水準を切り上げる場面があり、６００円台前半をボックス上限とするもみ合いを離脱する動きとなっている。企業のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）を支援する独立系システム会社だが、近年は北米を拠点とするネットワーク事業に重心を置いている。１７日取引終了後に開示した２７年１月期の業績予想で営業損益が８億円の黒字（前期は２６億８８００万円