ＩＮＰＥＸが続伸。株価は４６００円台に乗せ連日で最高値を更新している。石油資源開発も２日につけた２７１７円の最高値を上回った。１７日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の４月限が前日比２．７１ドル高の１バレル＝９６．２１ドルと上昇した。イラン情勢を背景にした原油の供給不足が意識され、原油価格は高止まりしている。日本時間午前９時過ぎ時点では、ＷＴＩ価格は