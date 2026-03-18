ジーエヌアイグループが反発してスタート。この日の寄り前に、子会社ジャイア・セラピューティクス＜GYRE＞がＢ型慢性肝炎由来の肝線維症治療薬として開発中の「Ｆ３５１」が、中国国家薬品監督管理局の医薬品評価センター（ＣＤＥ）から優先審査の対象に指定されたと発表しており、好材料視されている。 中国当局による優先審査品目指定は、臨床的価値の高い新薬の開発促進及び承認審査の迅