今年1月に開催されたアフリカカップ・オブ・ネーションズ(AFCON)を制したセネガル代表のタイトルがはく奪され、決勝で対戦したモロッコ代表が同大会の優勝チームとなった。英『BBC』や『スカイスポーツ』が伝えている。1月18日に行われたアフリカ杯決勝でセネガルとモロッコが対戦。0-0で迎えた後半アディショナルタイムにモロッコにPKが与えられると、直前に不利な判定があったセネガル側が激怒し、パプ・ティアウ監督は選手