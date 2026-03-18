FC町田ゼルビアは4月1日午後7時から町田GIONスタジアムで行われるJ1百年構想リーグのFC東京戦で、大学生1000組2000人を無料招待する。互いに日本代表経験者を複数擁する注目の上位対決。クラブは「普段スタジアムに来たことのない方も、ぜひこの機会にFC町田ゼルビアの試合を生で体験してください」と呼びかけている。無料招待の対象は「大学、大学院、専門学校、短期大学に通われている方」で、2026年度入学の新1年生も対象。