18日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比27.3％増の636億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同33.2％増の484億円となっている。 目立った値動きではＳＭＴＥＴＦ日本株厳選投資 が6.39％高、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル が4.22％高、ＮＥＸＴエネルギー資