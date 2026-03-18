群馬県教育委員会は、女子中学生2人の足の裏を触ったとして県立学校の教師を懲戒免職にするなど教師4人の懲戒処分を発表しました。【映像】群馬県教育委員会の会見の様子群馬県教育委員会「本当に申し訳ありませんでした」県教委によりますと、県立の中高一貫校に勤める40代の男性教師は去年9月中旬、県内の商業施設の駐輪場で女子中学生2人の足の裏を触った疑いで書類送検されました。男性教師は「テレビの取材で足の裏を診