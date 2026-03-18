タレントの明日花キララ（37）が18日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「バレンタインあげてないけどホワイトデーくれる人が1番好き」と書き出した明日花。ゴージャスな空間でのオフショットをアップした。ファンからは「魅力的」「めちゃくちゃ奇麗」「かわいい」「美人過ぎ」「きいたんと背景が合う」「素敵です」などのコメントが寄せられた。