１８日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、八雲（トミー・バストウ）が東大をクビになったことを知っている丈（杉田雷麟）が雨清水家にやってくる。丈は東大の研究室におり、八雲がクビになったことを知っていた。すぐにそれを察した司之介（岡部たかし）は、丈をこっそり呼び、家族はクビになったことを知らないので、絶対に言わないように釘を刺す。執筆中の八雲は別室にこもってり、丈はトキらとお茶を飲