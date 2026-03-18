元NHKアナウンサーでフリーの中川安奈（32）が18日、自身のインスタグラムを更新。メーク動画を投稿した。「すっぴんからメイク完成までずっとやってみたかったメイク動画作ってみましたハートハート」とつづり、白のバスローブ姿でメークする動画を公開。ドアップショットも披露した。「ナチュラルメイクが好きなのでプライベートではファンデーションを使わないのと、中顔面の長さをちょっとでも軽減できるように涙袋は大切に