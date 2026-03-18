◆園田競馬２日目（３月１８日）《小牧太》２勝を挙げて５３勝。ダイヤグラフ（１１Ｒ）でメイン制覇を目指す。「前走が強かった」（◎）。ディナーラッシュ（１２Ｒ）は「前走よりはいいと思う」（◎）。ハイラブソング（１０Ｒ）も「調子はいい。すんなり行けたら」（○）。《下原理》１勝を加算して３１勝。アコーダンス（１Ｒ）に力が入る。「この相手ならチャンスはある」（◎）。パハロアスール（４Ｒ）も「ゲー