◆ＷＢＣ決勝米国―ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）１７年大会以来２度目の優勝を狙う米国と、決勝初進出で初優勝を期すベネズエラによる決勝の前にセレモニーが行われた。米国は主将Ａ・ジャッジ外野手が国旗を持って先頭で登場し、球場に詰めかけたファンからは大歓声がわき起こった。米国代表は２３年の第５回大会では決勝で日本に敗れて準優勝。１７年の第３回大会では頂点に立ったが、