インスタグラムを共同投稿米大リーグ、パドレスのフェルナンド・タティスJr.外野手が日本時間18日、自身のインスタグラムを更新。日本の大手飲料メーカー「伊藤園」との共同投稿で「日本と緑茶が大好きだ」などとつづり、実際にお茶を飲んで「オイシイ！」とウインクした。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）をきっかけにコラボレーションが実現。同社から今後、「お〜いお茶」1年分が提供されるという。タティスJr.と