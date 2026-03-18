アイドルグループ「ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴ」の川本笑瑠がナースショットを披露した。１８日までにインスタグラムを更新し、ピンク色のナース服に大きな白いナース帽を合わせたコーデを投稿。アクセントに首元と頭の上の方には赤のリボンが添えられている。この投稿には「ナース笑瑠激カワ！！」「なんでそんなに可愛いのぉー！！」「あーーもうえみちゃんほんとかわいい‪だいすき」「かわいすぎるーーーお顔が