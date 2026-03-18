◆ＷＢＣ決勝米国―ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）１７年大会以来２度目の優勝を狙う米国と、決勝初進出で初優勝を期すベネズエラによる一戦がプレーボールした。侍ジャパンが初めて準々決勝で敗退した第６回ＷＢＣ。優勝候補本命の米国と、侍ジャパンをベスト８で沈めたベネズエラの激突となった。米国は昨季メジャーデビューした有望株のマクリーン（メッツ）が先発マウンドへ。ベネズエ