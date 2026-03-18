「絶対あの学校に行きたい!」 【調査結果】200万円超&返済期間10年以上が過半数…｢奨学金｣に58％が不安 学校見学の後は目を輝かせてそう言うのに、いざ家に帰るとテレビやゲームばかり…。親が「勉強しなさい!」と言わないと机に向かおうとしない…。 こんにちは。おうち受験コーチングの鈴木詩織です。 中学受験生を持つご家庭で、最も多く聞かれるお悩みがこれです。 「口ばかりで、本当は受験す