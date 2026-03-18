先行き不透明感が漂う中道改革連合に、新展開だ。中道の聞くも哀れな金欠物語…藁をもつかむ「1億円クラファン」、本部は間借りで職員も雇えず立憲民主党北海道連は15日に常任幹事会を開き、中道の道内組織を、公明党道本部とともに立ち上げる方針を決めた。立憲の笹田浩道連幹事長は会合後、早期の衆院解散の可能性を念頭に「早く中道の組織を立ち上げ、候補者を決める必要がある」と述べたという。発足は来月中を目指してお