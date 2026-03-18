岡山大学 岡山大学学術研究院先鋭研究領域の三澤弘明特任教授は3月11日、中国・東南大学と北京大学との国際共同研究で、鏡像異性体と呼ばれる分子の左右の違いを見分ける“キラル光”を、分子サイズの1点に作り、超高速に反転できることを実証したと発表しました。 分子の左右の違い（キラリティ）の検出は、医薬・材料・生命科学の研究において重要な役割を担うことから、識別をより精密に行うための基盤技術として注目さ