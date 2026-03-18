米国とイスラエルが仕掛けたイラン戦争のドサクサに紛れて、ロシアのプーチン大統領がウクライナへの攻勢を強めている。米国とウクライナとの間に再び吹き始めたすきま風に付け込むつもりのようだ。【もっと読む】プーチン大統領が“焼け太り”…中東情勢ドロ沼で米トランプ大統領に頼られ、ロシアの経済制裁緩和へシメシメロシア軍は14日未明、約430機のドローンと約70発のミサイルで首都キーウなどを大規模攻撃。キーウ州当