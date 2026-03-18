【ライバル企業の生涯給与】【写真】コーセーHD×資生堂 日本を代表する化粧品メーカーを比較ホルムズ海峡の最も狭いところは33〜34キロ。案外広いと思うかもしれませんが、原油などを運ぶタンカーは、海の深度や航路の安全上の問題により片側3キロほどの幅で通行しています。往路と復路の間には衝突を避けるための緩衝地帯（3キロ）があります。イラン戦争でホルムズ海峡は事実上閉鎖されました。狭い航路をタンカーは通過し