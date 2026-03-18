【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#12【連載初回】オモシロの側面まで神棚に奉るのはつまらないアルバム『ウィズ・ザ・ビートルズ』（1963年11月22日）◇◇◇これまで紹介してきたアルバム『プリーズ・プリーズ・ミー』は、イギリスで売れに売れることとなる。ヒットチャート（メロディーメーカー）で1963年5月に1位となり、そこから何と30週も1位に居座り続ける。要するに、70年代の日本におけ