最近、中国の食品加工業者が過酸化水素で鶏もみじ（鶏足）を漂白し、不衛生な環境で加工していた事実が摘発され、衛生問題が浮上する中、韓国の食品医薬品安全処は該当製品の国内への輸入事例はないと17日、公式に確認した。食品医薬品安全処は前日、中国国営の中央テレビ（CCTV）の消費者告発番組『3・15晩会』で報じられた中国産の漂白鶏もみじおよびこれを原料とする加工品について、国内への流入の有無を確認した。その結果、