戦闘艦の派兵が難しい場合の代案も議論されている。海軍は第5機雷・上陸戦団第52機雷戦隊が江景（カンギョン）級機雷探索船（掃海艦・MHC・450トン）と襄陽（ヤンヤン）級（MHS・730トン）を各6隻ずつ計12隻保有している。しかしこれら掃海艦は護衛機能が事実上なく、単独作戦は不可能だ。米駆逐艦など多国籍軍との連合作戦は可能かもしれないが、そのためには国会の別途派兵同意が必須というのが軍当局の認識だ。このほか海上哨戒