米国の同盟・友好国がホルムズ派兵をめぐり「様子見」に入った。トランプ米大統領が在韓米軍の規模にまで言及しながらイラン事態に寄与するべきと圧力を強める中、19日の米日首脳会談で先に談判する高市早苗首相の「防御戦」水準が韓国をはじめ他国の決定にも基準点として作用する見通しだ。実際、政府内では米日首脳会談の結果から見守ろうという気流が感知される。趙顕（チョ・ヒョン）外交部長官は17日、国会外交統一委員会全体