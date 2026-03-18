現代（ヒョンデ）自動車・起亜（キア）が自動運転プラットフォームを媒介にエヌビディアとの協力を強化する。現代自動車・起亜は17日エヌビディアと次世代自動運転ソリューションの共同開発に着手すると明らかにした。現代自動車はエヌビディアと協力するものの自動運転技術を内在化するという企業目標にスピードを出すためエヌビディアの「ドライブハイペリオン」を導入すると説明した。ハイペリオンは高性能中央処理装置（CPU）