◇ワールドベースボールクラシック決勝アメリカーベネズエラ（現地時間17日、マイアミ）Netflixのプレゲームショーに出演しているラーズ・ヌートバー選手が子どもの頃からの憧れであるクレイトン・カーショーさんからサインボールをもらう場面がありました。アメリカ代表に帯同しているカーショーさん。ヌートバー選手は上原浩治さんがカーショーさんに挨拶に行くのに“便乗”し、ボールを手に近づいていきました。快くサイン