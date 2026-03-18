◇ワールドベースボールクラシック 決勝 アメリカ-ベネズエラ(現地17日、アメリカ/マイアミ)ワールドベースボールクラシック（WBC）のアメリカとベネズエラの決勝が始まりました。決勝の地、ローンデポ・パークには超満員のファンが集まり、試合前はここまで勝ち上がった両チームの名場面が流されるオープニングセレモニーが行われました。そして両チームのメンバーが入場。レフト側から登場したアメリカ代表、旗手はアーロン・ジ