日本航空（JAL）は、投資運用サービス「Funds（ファンズ）」を運営するファンズと資本業務提携を行った。中長期的なシナジー最大化および相互の取引拡大を目的としたもので、初期段階ではJALの専用サイト経由で口座開設、投資を開始した際のマイル積算のほか、優待による運用状況に応じたマイル特典の提供を行う。両社は2025年7月から、JALマイレージバンク会員を対象とした資産運用の実証実験として、「JALマイレージファンド」を