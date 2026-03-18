マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、敗れたレアル・マドリード戦を振り返った。チャンピオンズリーグ（CL）・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）セカンドレグが17日に行われ、マンチェスター・シティはレアル・マドリードと対戦。0−3で先勝を許して迎えたホームでの一戦は、20分にベルナルド・シウバがハンドでの決定機阻止判定で退場となると、22分にヴィニシウス・ジュニオールにPKを決め