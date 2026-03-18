村上はオープン戦で逆方向への本塁打を放った(C)産経新聞社ホワイトソックスの村上宗隆が現地時間3月17日、アスレチックスとのオープン戦に「4番・一塁」で先発出場し、5回の第3打席に左中間へのソロ本塁打を放った。【動画】確信歩きも出た！村上宗隆の“メジャー1号”となる逆方向への一発をチェック野球日本代表「侍ジャパン」のメンバーとしてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では準々決勝で敗退。16日にキャン