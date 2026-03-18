インフルエンサー、モデルとして活動中の阿部なつきさんは3月16日、自身のInstagramを更新。美しい脚が見えた姿を披露し、反響を呼んでいます。【写真】「AIを超えた」「絶対にプレーに集中出来ない」阿部さんは「有明でピックルボールしたよ〜」とつづり、6枚の写真を投稿。水色のリブニットのトップスに白いプリーツスカートを合わせたスポーティーなコーディネートです。美しい脚やデコルテが見えており、スタイルの良さが際立