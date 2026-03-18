BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの発掘や新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）氏による新レーベル「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」の第一弾ボーイズグループ・VIBY（バイビー）のプレデビュー曲「恋におちたら」が配信リリース＆MV公開された。【動画】VIBYプレデビュー曲「恋におちたら」MVVIBYは、キム・ミジョン氏が発掘・育成含むプロデュースを行う、全員10代の日本人による5人組ボーイズグル