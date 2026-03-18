栃木県立宇都宮白楊高校（宇都宮市）の卒業式中に、卒業生四十数人の財布から現金が盗まれた事件で、昨年末にも複数の生徒が教室で現金を盗まれる被害に遭っていたことが１７日、捜査関係者への取材でわかった。同校では、今月２日に行われた卒業式の最中に、卒業生四十数人の財布から現金が盗まれる事件があった。３年の７クラス全てで卒業生が被害に遭っており、被害額は計数十万円に上るとみられる。捜査関係者によると、