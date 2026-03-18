日銀本店＝東京都中央区日銀が18日発表した2025年10〜12月期の資金循環統計（速報）によると、家計が保有する金融資産の残高は12月末時点で2351兆円となり、1年前と比べて5.3％増加し過去最大を更新した。株価上昇を反映した。家計の金融資産の内訳は、株式等が22.6％増の342兆円、投資信託が21.3％増の165兆円となり、いずれも過去最大。現金・預金は0.5％増の1140兆円だった。日銀が12月末時点で保有する国債（短期を除く