リクルートは3月13日、2026年2月度の「派遣スタッフ募集時平均時給調査(三大都市圏)」の結果を発表した。調査は2月1日〜28日、リクルートグループ運営の採用管理システム『Airワーク採用管理』『ジョブオプ採用管理』に入稿された派遣スタッフ募集の求人情報35万7,614件を抽出し、募集時平均時給を集計した。2月度の「派遣スタッフ募集時平均時給調査(三大都市圏)」調査の結果、三大都市圏全体の2月度の平均時給は1,659円と、前年