親子で意見が分かれたときはどうすればいいのか。スクールカウンセラーの藪下遊さんは「学童期前半の年齢（6〜9歳前後）になってくると、学校という社会に入って外界と調和することが大切になってくる。家庭でも子どもにばかり従うのではなく、親子で意見をすり合わせる練習をするとよい」という――。※本稿は、藪下遊『スクールカウンセラーは何を見ているのか』（ちくまプリマー新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock