モデルでタレントのゆうちゃみが14日、国立代々木競技場 第一体育館で開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。ゆうちゃみ発売から9年目を迎えたシャンパンブランド「Soumei」によるステージでは、バイオリニスト・中島優紀氏による生演奏と、ダンサー10人によるパフォーマンスが披露された。ゆうちゃみは、シャンパンをイメージしたという気品あふれる衣装でランウェイを闊歩。首