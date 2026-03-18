大好きな彼氏の前では、いつでも「イイ女」でいたいもの。日常の何気ない行動のせいで、「こいつ、ちょっとおばちゃんっぽい…」と思われているとしたら、すぐにでも改めたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「『所帯じみててちょっと嫌かも』と感じてしまう彼女の行動」をご紹介します。【１】ちまちまとお店のポイントを集める「ポイントを貯めるとお得なのはわかりますが、必