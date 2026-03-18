北朝鮮当局が食品工場で生産された食品の市場シェア拡大を図るため、個人による食品製造の取り締まりを強化する中、工場製品について住民からは「包装は華やかになったが、実際の味や品質は期待に及ばない」との評価が相次いでいる。デイリーNKの平安北道の情報筋が17日までに伝えたところによると、最近、食品工場で生産された菓子やキャンディーなどの糖菓類の流通と消費が目立って増加している。特に、平壌見学や地方出張の際に