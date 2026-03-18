15年前、宮城県利府町で東日本大震災の被災を経験した漫画家・アベナオミさん。コミックエッセイ『今日、地震がおきたら』（KADOKAWA）では、「在宅避難（自宅で生活を継続する避難方法）」をしていたといいます。断水や停電が続く中、外出もままならない在宅避難生活では、情報が入ってこないことへの恐怖も大きかったのだそう。給水所や人の集まる場所での口コミが、重要な情報源になっていました。子育て世帯ならではの備