２３年ＷＢＣ日本代表として優勝に貢献したカージナルスのラーズ・ヌートバー外野手が１８日、ＷＢＣ決勝「米国―ベネズエラ」（１７日（現地時間）・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）を独占配信する動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」に生出演した。ＮｅｔｆｌｉｘのＷＢＣスペシャルサポーターを務める二宮和也はヌートバーへ「３年前、このスタジアムで決勝戦を戦いました。あの時の気持ち