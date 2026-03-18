高市総理大臣は日米首脳会談に向け、きょうアメリカに出発します。ホルムズ海峡の安全確保で支援を表明するかが焦点です。【映像】握手をするトランプ大統領と高市総理大臣飯田陸央記者リポ「当初はトランプ大統領の中国訪問を前に、高市総理は対中姿勢をすり合わせる狙いでしたが、イラン情勢の深刻化で会談そのものの趣旨が大きく転換しています」アメリカ側は日本に対しホルムズ海峡の安全な航行の確保に向けた「有志連合」