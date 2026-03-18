株式会社ゴルフナビは、韓国RONFIC社と日本国内の総販売代理店契約を締結し、AI搭載ゴルフトレーニングマシン「RONFIC MINIPLUS（ロンフィック ミニプラス）」の国内展開を本格的に開始しました。 AI搭載ゴルフトレーニングマシン「RONFIC MINIPLUS」国内展開へ RONFIC MINIPLUSは、等速性（Isokinetic）をベースにした“スマートプーリー”として、筋機能の測定・評価と、目的に応