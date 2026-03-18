アメリカのトランプ大統領は、ホルムズ海峡への艦艇の派遣をめぐり、日本やNATO＝北大西洋条約機構の加盟国の支援は「必要ない」と表明しました。【映像】トランプ大統領の発言「我々は支援を必要としていない」トランプ大統領「アメリカは多くの支援を必要としていないし、実際に何の支援も必要としていない。私は全面的な圧力を加えなかった。そうしていたら彼らは応じただろうが、我々は支援を必要としていない」トランプ大