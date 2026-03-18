星野源が、17日深夜放送のニッポン放送『星野源のオールナイトニッポン』（毎週火曜深1：00）に出演。3月31日をもって、10年の歴史に幕を閉じる同番組だが、4月から同枠を担当するサカナクション・山口一郎について言及する一幕があった。【動画】サカナクション山口一郎、ANN新パーソナリティ就任でユーモア全開トーク星野は、リスナーから会見時に山口が「星野さんがどう思っているのか？」と話していたことが伝えられると